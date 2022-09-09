بعد تأجيل الجولة السابعة.. قمة تشيلسي وليفربول مهددة بنفس المصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

باتت مباراة تشيلسي وليفربول ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" مهددة بالتأجيل، بسبب موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية، حسب تقارير صحفية بريطانية.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 96 عامًا، ليخلفها نجلها تشارلز.

ونتيجة لذلك، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي ظهر اليوم الجمعة تأجيل مباريات الجولة السابعة، التي كان من المقرر إقامتها أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة، إلى موعد آخر، ستعلن عنه لاحقًا، بسبب حالة الحداد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن هناك احتمالية لنقل أو تأجيل مباراتي تشيلسي ضد ليفربول، وبرينتفورد أمام آرسنال المقرر لهما يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر الجاري في الجولة الثامنة، إلى الإثنين، لأسباب أمنية بسبب موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر أن يسير موكب جنازة الملكة يوم 18 من الشهر الجاري في لندن، وسط حشود غفيرة، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في إقامة مباريات في العاصمة في اليوم ذاته.

وحسب جدول مباريات الدوري الإنجليزي في الجولة الثامنة، فإن تشيلسي سيستضيف ليفربول على "ستامفورد بريدج"، فيما يستضيف برينتفورد جاره آرسنال على ملعب "جريفين بارك".

وفي نفس الجولة، يستضيف توتنهام هوتسبير نظيره ليستر سيتي على ملعب "توتنهام" يوم السبت 17 سبتبمر، وهي مباراة من المتوقع أن تقام في موعدها بشكل طبيعي.