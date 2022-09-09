مدرب الأهلي المنتظر .. عقدة لمكتشف صلاح والنني .. تفوق على فايلر .. وخسر بالستة والسبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب السويسري مارسيل كولر من تولي الإدارة الفنية للأهلي خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقاله الأحمر مطلع الشهر الجاري بعد خسارة الدوري والكأس.

ويملك السوسري مسيرة طويلة مع كرة القدم تمتد لما يقترب من ربع قرن في منصب المدير الفني كان أخرها مع بازل منذ عامين ليتوقف بعد ذلك عن التدريب بسبب إصابته .

وتولي كولر خلال مشواره من على كرسب الرجل الأول تدريب 6 أندية "سانت جاليين ويازل وجراسهبورز وويل السويسرين وبوخوم وكولون الألمانيين" ومنتخب واحد "النمسا" كما عمل مساعداً مع مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق في أولى خطواته التدريبة عام 1992 .

ووفقاً لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات فإن كولر لعب طوال مشواره التدريبي 529 مباراة ، فاز في 240 وتعادل في 127 وخسر 162 مباراة ، وسجلت الفرق الني دربها 921 هدفاً واستقبلت 713 هدف ،وحقق خلال مشوراه التدربيبي 4 بطولات ، الدوري السويسري مرتين ، وكأس سويسرا ، بالأضافة إلى دوري الدرجة الثانية الألماني.

وتعد الفترة من نهاية القرن الماضي وحتى موسم 2002 -2003 هي الأفضل لكولر مع الأندية حيث توج خلالها ببطولتين للدوري السويسري مع سانت جاليين في موسم 99-2000 و جراسهبورز في موسم 2002-2003 قبل تحقيق دوري الدرجة الثانية مع بوخم الألماني موسم 2005-2006 وكأس سويسرا مع بازل 2018-2019.

موسم 99-2000 الأفضل لكولر في مسيرته شهد أكبر فوز له في تاريخ التدريبي بنتيجة 7 في الدوري السويسري ، حيث فاز على يفردون سبورت بسباعية نظيفة وعلى لوزيرن 7-1 في نفس الموسم ولكنه خسر بنفس النتيجة لمرة واحد أثناء تدريبة لبازل من يانج بويز بنتيجة 7-1 في موسم 2018-2019 في الدوري أيضاً.

ويملك كولر سلسلة من المواجهات من المدربين في سويسرا وألمانيا ولكن أقلها حظاً كانت ضد الألماني توماس شاف أحد الاسماء التي رشحت بشكل متكرر لتدريب الأهلي وهو من ألحق بالسويسري الهزيمة الأكبر له في الدوري الألماني بسداسية نظيفة.

وواجه كولر شاف في 7 مباريات خسر في 4 وتعادل في 2 وفاز في مباراة واحدة ولكن المدرب السوسيري امتلك بخلاف ذلك تفوقاً على مدربين كبار أخرين وتكافؤ مع البعض الأخر .

ويتفوق كولر في المواجهات المباشرة مع لوسيين فافر مدرب بورسيا دورتموند الأسبق حيث واجهه في 18 مباراة ، فاز في 8 وتعادل وفي 6 وخسر مثلهم ، بينما يسطير التكافؤ على صراعه مع استاذه كريستيان جروس حيث لعب ضد 18 ممواجهة أيضاً فاز في 4 وخسر 6 وتعادلا 8 مرات وهما أكثر من لعب ضدهم في مشواره التدريبي.

ويملك كولر تفوقاً كاسحاً على مواطنه مورات ياكين الذي قدم محمد صلاح ومحمد النني للكرة الأوروبية أثناء تدريبه لبازل بعد موافقته على التعاقد معهما والذي يشغل المدير الفني لمنتخب سويسرا الحالي ، حيث واجهه مدرب الأهلي المنتظر في 4 مباريات فاز بها جميعاً ، بالإضافة لتفوقه على رينيه فايلر مدرب الأحمر الأسبق حيث واجهه مرتين ، فاز في مباراة وتعادل في أخرى.