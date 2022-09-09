نجوم من العيار الثقيل تلعب على "لوسيل" بعد مباراة الزمالك والهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يستقبل ستاد لوسيل في قطر نخبة من النجوم في بطولة كأس العالم 2022، بعد استضافة مباراة الزمالك والهلال السعودي المقرر لها مساء اليوم الجمعة.

ويلعب الزمالك ضد شقيقه الهلال عند تمام الساعة 08:00 مساءً في مباراة ودية عُرفت إعلاميًا باسم "كأس سوبر لوسيل".

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري في موسمه الماضي، فيما اعتلى الهلال منصة تتويج الدوري السعودي.

ويعتبر ستاد لوسيل أحد أبرز الاستادات المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم، التي تحتضنها الأراضي القطرية في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وستكون النسخة المقبلة من كأس العالم هي الأولى التي تقام على أرض عربية، والأخيرة بمشاركة 32 منتخبًا.

ويستضيف ستاد لوسيل، الذي يتسع لـ80 ألف مشجع، 10 مباريات في كأس العالم 2022، منها 6 مباريات تحددت أطرافها في دور المجموعات، إضافة إلى المباراة النهائية.

وتقام على ستاد لوسيل مباريات الأرجنتين ضد السعودية، والبرازيل ضد صربيا، والأرجنتين ضد المكسيك، والبرتغال ضد أوروجواي، والسعودية ضد المكسيك، والكاميرون ضد البرازيل في دور المجموعات.

وفي حال سارت الأمور بشكل طبيعي دون إصابات، فإنه من المقرر أن يلعب أكثر من نجم على ستاد لوسيل، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

كذلك يشهد الملعب مباريات لنجوم بحجم الأوروجوايائي إدينسون كافاني، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والبرتغالي برونو فيرنانديز.

كما سيلعب نجوم الهلال الدوليون بالمنتخب السعودي على الاستاد ذاته مرتين أمام الأرجنتين والمكسيك.