تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

المنامة - ياسر ابراهيم - قررت رابطة كرة القدم الإنكليزية اليوم الجمعة تأجيل مباريات المرحلة السابعة بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقالت الرابطة في بيان "لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها للأمة، ومن باب الاحترام، سيتم تأجيل مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين".

اتخذت الرابطة هذا القرار على الرغم من توجيهات الحكومة البريطانية بأن إلغاء الأحداث الرياضية ليس إلزاميًا خلال فترة الحداد الوطني.

وجاء في البيان "خلال اجتماع هذا الصباح، قدمت أندية رابطة الدوري الممتاز التعازي لجلالة الملكة إليزابيث الثانية".

وكان قصر باكنغهام أعلن الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، على مدى سبعين عامًا.

قال المدير التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز: "نود نحن وأنديتنا أن نشيد بالخدمة الطويلة والثابتة لصاحبة الجلالة لبلدنا. بصفتها الملكة التي تولت العرش لأطول فترة، فقد كانت مصدر إلهام وتركت وراءها إرثًا لا يصدق بعد حياة من التفاني".

وأردف "هذه أوقات حزينة للغاية ليس فقط للأمة، ولكن أيضًا لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين أعجبوا بها، ونحن نشترك معًا مع كل أولئك في الحداد على رحيلها".

وأضافت الرابطة أنها ستعلن في الوقت المناسب عن مصير المباريات خلال فترة الحداد، علمًا أنه لم يتم تحديد بعد الموعد الرسمي للجنازة.

ومع ذلك، كان هناك تمنٍ بتجنب إقامة أحداث خلال هذا اليوم.

وقد تشكل هذه التأجيلات ضربة لأندية الدوري التي تعاني أصلاً من جدول مزدحم لخوض العديد من المباريات قبل انطلاق مونديال قطر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ من المقرر اختتام دور المجموعات لكلّ من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بين الأول والثالث من الشهر ذاته.

كما تمّ تأجيل جميع مباريات كرة القدم في الدرجات الأخرى ودوري السيدات.

