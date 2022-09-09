حدادا على الملكة إليزابيث.. تأجيل مباريات الجولة 7 للدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - قررت رابطة الأندية الإنجليزية اليوم، الجمعة، تأجيل مباريات الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي الممتاز، حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت الرابطة في بيانها، "عُقد اليوم اجتماع بين اندية الدوري حيث قدمت جميع الاندية عزائها لفخامة الملكة إليزابيث الثانية لتذكر حياتها الرائعة ومساهمتها الكبرى للأمة الإنجليزية وكبادرة احترام، تم تأجيل مباريات هذا الاسبوع من البريميرليج".

وأضافت، "سيتم تقديم المزيد من التحديثات المتعلقة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الحداد في الوقت المناسب.

يذكر أن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت من المُقرر أن تنطلق عصر غدا السبت 10 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمباراة بين ليفربول ووفرهامبتون، على أن تُختتم يوم الإثنين بمباراة بين ليدز يونايتد ونوتينجهام فورست.