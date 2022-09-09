شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصدر عدة قرارات لتنظيم العمل بقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، عدة قرارات فى إطار حرص مجلس إدارة النادي على الارتقاء بقطاع الناشئين، وبعد دراسة متأنية ومستفيضة تهدف لإعادة تنظيم القطاع ودعمه ماليًا وإداريًا وفنيًا فقد تقرر ما يلى:

أولًا: الفصل التام بين قطاع البراعم وقطاع الناشئين بفرقه المشاركة فى مسابقات الاتحاد الرسمية، على أن يكون لكل قطاع مدير مسئول ومستقل، ويتقدم كل مدير على حِدة بتصور عن الجهاز المعاون من مدربين واداريين وفقا للسيرة الذاتية لكل مدرب.

ثانيا: الاعتماد الكامل على المدربين من أبناء بورسعيد، بعيدًا عن المدربين المغتربين حتى يتم ضمان تواجدهم الدائم لمتابعة أحوال فرقهم.

ثالثًا: ضم اللاعبين المغتربين يكون للعناصر المتميزة فقط، والتى تبشر بلاعبين يستحقون الاهتمام والرعاية، وفيما دون ذلك، يكون التركيز على اللاعبين من ابناء بورسعيد هو الشغل الشاغل للمسئولين عن القطاع.