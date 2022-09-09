شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. على محمد عبد العال لاعب الجودو: بحب البيتزا وكان نفسى أكون ضابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو على محمد عبد العال لاعب منتخب الجودو للناشئين.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الجودو؟

البلايستيشن

هل تحب دخول المطبخ؟

آه.. لكن مش بعرف أطبخ

ما الأكلة التى تفضلها؟

البيتزا

من نجمك المفضل من الممثلين؟

كريم عبد العزيز

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟

ضابط شرطة

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

كريم عبد العزيز

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال