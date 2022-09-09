شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين زملكاوية تحت منظار فيتوريا فى كأس لوسيل الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، مباراة الزمالك والهلال السعودى الليلة فى كأس لوسيل بقطر، لمتابعة الفريق الأبيض قبل اعلان القائمة النهائية للمنتخب استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر الجارى الذى يتخلله مباراتان وديتان أمام النيجر وليبيريا.

ويتابع فيتوريا عددا من نجوم الزمالك، أبرزهم محمد عواد وأحمد فتوح وإمام عاشوروأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله نيمار وحسام عبد المجيد.

وينطلق أول معسكر لمنتخب الفراعنة مع فيتوريا خلال الشهر الجارى.

وجاءت قائمة الفراعنة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي ونبيل دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسي وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: شادي حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف.

كما أعلن فيتوريا استدعاء 8 محترفين هم: محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وطارق حامد وعمر مرموش وسام مرسي وأحمد حسن كوكا وأحمد حجازي ومصطفى محمد.