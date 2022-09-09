شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو رجيلة نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ81 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك السابق، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ 81 ، حيث إنه من مواليد 9 سبتمبر عام 1941، ويعد أبو رجيلة من أبرز نجوم القلعة البيضاء التى حفرت اسمها بقوة فى قلوب الزملكاوية بمختلف الأجيال لما حققه من بطولات خلال مسيرته الكروية والتدريبية داخل المستطيل الأخضر.

أبو رجيلة ولد فى حى عابدين بالقاهرة، وانضم إلى ناشئى نادى الزمالك، وهو ابن الـ17 عامًا، ونال إشادة كبيرة من حلمى زامورا حينها، ليقوم حنفى بسطان بتصعيده إلى فريق الكرة الأول عام 1957.

قائد الزمالك الأسبق شارك فى أول مباراة أمام نادى الترسانة وفاز الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، وحصل أبو رجيلة على 4 بطولات مع نادى الزمالك، بواقع بطولتا دورى، وبطولتا كأس مصر عام.

اعتزل أبو رجيلة كرة القدم عام 1967 واتجه بعدها للعمل فى مجال التدريب، وقاد الزمالك للفوز بأول بطولة أفريقية عام 1984 وفاز بالدوري العام مرة واحدة موسم 1984 كما فاز ببطولتي كأس مصر عام 1977 – 1999.

قاد أبو رجيلة العديد من الفرق بعد الزمالك، سواء داخل أو خارج مصر، ومنها الاتحاد السوري ونادى سترة ومنتخب اليمن، ونادى الشباب والنصر السعوديين، وحصل على أول بطولة دورى عام سعودى مع نادي النصر، وقاد داخل مصر كل من الألومنيوم والمصري البورسعيدى والمنصورة.