شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات كروية على مائدة اجتماعات وجلسات مسئولى الأهلي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل الاجتماعات فى النادي الأهلي من أجل حسم أكثر من ملف خاص بفريق الكرة، فى مقدمتها المدرب الجديد الذى سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز الذى تم توجيه الشكر له مؤخراً.

وبات السويسري مارسيل كولر على بُعد خطوات قليلة من تدريب النادي الأهلي، حسبما أفادت تقارير أوروبية، أكدت أن مسئولى القلعة الحمراء حسموا التفاوض مع المدرب السويسري الذى رحّب بتدريب الأهلي.

كما يناقش مسئولو الأهلي ملف العروض، بعد تلقى عدد كبير من لاعبي الفريق عروضاً من أندية محلية وخارجية للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وهناك أيضاً ملف الإعارة، حيث يمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية وخارجية، ويتم التفاوض حالياً لبحث مصير هؤلاء المُعارين سواء بعودتهم أو استكمال تجربة الإعارة.

ومن الملفات المهمة المطروحة على مائدة مجلس الأهلي أيضا تدعيمات الفريق الجديدة خلال الصيف الجارى، حيث يُسابق مسئولو الأهلي الزمن لضم عدة صفقات محلية وأجنبية لتدعيم الفريق قبل الموسم المقبل.