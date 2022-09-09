شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعين بخبراء ألمان لوضع التصميم النهائى للملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان النادي المصري بإحدى الشركات الألمانية لوضع التصميم النهائي لاستاد المصرى، المقرر إقامته الفترة المقبلة، ووجه كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، رسالة شكر للخبراء الألمان بعد حفاوة الاستقبال.

وقال أبو على، فى الحساب الرسمي للنادي المصرى، "أتقدم بالشكر والتقدير للجانب الألماني خبراء التصميمات والاستدامة، متمثلا فى العضو المنتدب الدكتور بيير لوبيش والخبراء الألمان الذين شاركونا ورشة العمل فى ألمانيا".

وأضاف أبو علي، "نحن نتطلع للاستفادة بخبراتهم المتراكمة فى تصميم الاستادات بألمانيا وأفريقيا للوصول لأفضل تصميم لمجمع استاد المصري الجديد ببورسعيد".



الخبراء الألمان لبناء استاد المصري

من ناحية أخرى، أعلن النادي المصري بشكل رسمي تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق البورسعيدي، لمدة موسم، خلفاً لحسام حسن، والذي رحل عن الفريق بعد انتهاء دوري الموسم الماضي.

ويعد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي المصري، من المدربين المخضرمين في الدوري العام، بعدما تولى تدريب 9 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.

قاد إيهاب جلال النادي المصري إجمالاً في 49 مباراة فاز في 22 وتعادل في 15 وخسر في 12 لقاء، وبعد الخسارة أمام المقاولون العرب في بطولة كأس مصر، قرر الرحيل في فبراير 2020، وذلك خلال ولايته الأولى مع النادي البورسعيدي.