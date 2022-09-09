شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فيوتشر تؤدى صلاة الجمعة بفندق الإقامة فى أوغندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت بعثة فريق نادي فيوتشر صلاة الجمعة بمقر فندق إقامتها في مدينة كمبالا بأوغندا، على هامش وجودها بالمدينة لخوض مباراة الذهاب أمام بول الأوغندى.

ويحل فيوتشر ضيفاً على بول بطل أوغندا فى الرابعة عصراً بتوقيت أوغندا والثالثة بتوقيت القاهرة غدا السبت باستاد سانت ماري فى ذهاب الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



بعثة فيوتشر تؤدى صلاة الجمعة



بعثة فيوتشر تؤدى صلاة الجمعة

من ناحية أخرى، حرص أحد المشجعين والذي يحمل الجنسية الأوغندية، على التواجد مع فريق فيوتشر خلال خوضه للتدريبات، لدعم اللاعبين قبل اللقاء المرتقب مع فريق بول جيجنا الأوغندي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام مسؤولو فيوتشر بمنح المشجع قميص النادي، حيث قام بعدها المشجع الأوغندي بالتقاط الصور التذكارية مع لاعبي فيوتشر.

ويواصل فيوتشر تدريباته في أجواء ممطرة على ملعب سانت ماري، والذي سيستضيف اللقاء، وكان علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لنادي فيوتشر إف سي، قد عقد محاضرة مع اللاعبين في الثانية ظهراً بتوقيت أوغندا، داخل الفندق قبل التحرك إلى ملعب سانت ماري للتدريب.