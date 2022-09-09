الامارات | الإماراتية ميرة الشحي تتزين بالفضة في البطولة العربية للسباحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت سباحة المنتخب الوطني ميرة عبدالله الشحي الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة 15 سنة في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء المقامة في القاهرة للفئات العمرية، محققة زمن 2:37:39 دقيقة، لتحرز البطلة ثاني ميدالياتها العربية في البطولة بعد أن كانت قد أحرزت برونزية سباق 50 متر فراشة تحت 15 سنة.

ويختتم المنتخب الوطني للسباحة مشاركته في البطولة اليوم بعدد من السباقات الهامة خاصة لسباحة منتخبنا الوطني سالم غالب، الذي يشارك في منافسات أكثر من عمره بعام وهو ما جعله يأتي في المركز الرابع في 3 منافسات شارك فيها حتى الأن.

من جهة أخرى، حضر عبدالله الوهيبي الجمعة اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العربي للسباحة برئاسة العماني طه الكشري، رئيس الاتحاد العربي للسباحة والذي أقيم على هامش البطولة العربية الألعاب المائية بالقاهرة، والتي تضم 3 منافسات هي كرة الماء والغطس والسباحة.