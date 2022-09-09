الامارات | قرعة الأندية العربية تضع الشارقة في المجموعة الأولى



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت نتائج قرعة بطولة الأندية العربية لكرة اليد، المقامة في نسختها الـ 37 في تونس خلال الفترة من 17 و27 سبتمبر الجاري، ممثل الدولة فريق الشارقة في المجموعة الأولى، بجوار السالمية الكويتي، والأفريقي التونسي، وأمل سكيكدة، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من بطلي آسيا وأفريقيا، الكويت الكويتي، والزمالك المصري، بجوار مولودية الجزائري والترجي التونسي.

وأجريت مراسم القرعة الخميس، في مدينة الدمام في السعودية على هامش بطولة السوبر السعودي، على أن تتنافس الفرق الثمانية في عربية تونس، لانتزاع البطاقة الوحيدة المؤهلة عن البطولة إلى كأس العالم للأندية "سوبر غلوب" التي تستضيفها السعودية نهاية أكتوبر المقبل.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد في وقت سابق من هذا العام، مشاركة بطل الأندية العربية في كأس العالم للأندية "سوبر غلوب" وذلك في نسختي 2022 و2023، بجانب مشاركة بطل السوبر العربية في نسخته لعام 2023، لتحمل نسخة العام الجاري من مونديال الأندية تواجد 10 أندية، بعد أن تأهل إليها كل من الأهلي المصري، وتاوباتي البرازيلي، وماجديبروغ الألماني حامل لقب النسخة الأخيرة، بجانب فريق سعودي بصفته مستضيف الحدث، على أن تحمل الأيام المقبلة تحديد هوية الفرق المنافسة في المونديال، بانتظار حسم ابطال قارات أوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، وأوقيانوسيا، بجانب بطل العرب، وتوجيه الدعوة لفريق أخر.

ويقيم فريق الشارقة حالياً معسكره الخارجي في مدينة سوسة، والممتد حتى 15 الشهر الجاري، قبل الانتقال إلى مدينة الحمامات للدخول في أجواء البطولة المقامة في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن رسم خارطة الدور ربع النهائي الذي يلتقي فيه متصدري المجموعتين بختام التمهيدي مع رابع المجموعة الثانية، ووصيفي المجموعتين مع ثالث المجموعة التالية

يذكر أن بعثة فريق نادي الشارقة إلى تونس، تضم 18 لاعباً، بما فيهم الثلاثي المحترف التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نعيم، والمصري محمود فايز، بجانب الانتدابات التي اجراها الفريق بضم كل من لاعبي الجزيرة عبد العزيز الجنيبي والحارس أحمد حسن.