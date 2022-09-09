موعد مباراة الزمالك والهلال والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تنقل عدة قنوات في مصر والعالم العربي مباراة الزمالك ونظيره الهلال السعودي في بطولة "كأس سوبر لوسيل" المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة.

ويلتقي الزمالك شقيقه الهلال على ستاد "لوسيل" في قطر عند تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة يديرها الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم.

ويستضيف ستاد لوسيل عدة مباريات في كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل، أهمها مباراة النهائي.

ويلعب الزمالك المباراة بصفته بطل الدوري المصري في الموسم الماضي 2021-2022، فيما يشارك الهلال كونه توج بلقب الدوري السعودي.

وفيما يلي نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال والمعلقين:

- قناة أون تايم سبورتس 1.. تعليق مدحت شلبي ومؤمن حسن.

- بي إن سبورتس المفتوحة.. تعليق حسن العيدروس.

- بي إن سبورتس بريميوم 1.. تعليق حسن العيدروس.

- قناة الكأس 1.. تعليق سمير المعيرفي.

- قناة الكأس 2.. تعليق أحمد الطيب.

- قناة السعودية الرياضية 1.. تعليق أحمد النفيسة.

- قناة الرياضية المغربية.. تعليق هشام فرج.. *القناة على القمر "نايل سات" موجهة لدول شمال أفريقيا فقط.