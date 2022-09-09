شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. راتب كيروش مع إيران يعيد فتح ملف لغز أسعار المدربين الأجانب بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد كارلوس كيروش، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، فتح ملف المرتبات الكبيرة للمدربين الأجانب فى مصر، على عكس الحال فى باقى الدول، بعدما أعلن الاتحاد الإيرانى لكرة القدم حصول كيروش على 50 ألف دولار راتباً شهرياً، رغم أنه كان يحصل ومعه معاونيه الأجانب على 130 ألف دولار.

وانتشرت فى الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة ظاهرة غريبة وأصبحت أشبه باللغز المحير الذى لا يجد حلا، يتمثل فى رواتب المدربين الأجانب الذى يتعاقدون مع الأندية والمنتخبات فى مصر مقابل مبالغ خيالية، بينما يحصلون على "الفتات" فى باقى دول أفريقيا، سواء قبل التعاقد معهم بمصر أو بعد الرحيل.

وبات هذا اللغز فى حاجة ملحة للحل، لاسيما أن هذه الرواتب تكون معروفة ومعلنة وليست سراً، ويسهل على مسئولى الأندية المصرية التعرف عليها بدلاً من الوقوع فى هذا الفخ.

ديسابر الفرنسى ديسابر، المدير الفنى السابق لنادى بيراميدز، والذى رحل عن ناديه بسبب تراجع النتائج، وكان يحصل على راتب شهرى يصل إلى 80 ألف دولار، وهو ما لم يحصل عليه الخواجة فى أى مكان عمل به، حيث كان يحصل فى الإسماعيلى على 8 آلاف دولار، قبل أن يرحل لتدريب منتخب أوغندا مقابل 25 ألف دولار، ثم عاد بعدها إلى بيراميدز مقابل 80 ألف دولار دون تحديد أى معايير لزيادة الراتب لهذه الدرجة، حيث خرج مع منتخب أوغندا من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر. أجيرى

خافير أجيرى، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، يعتبر ظاهرة فريدة فى حد ذاته، حيث تصدر قائمة المدربين الأعلى أجراً فى أمم أفريقيا 2019 براتب شهرى قدره 109 آلاف يورو شهرياً، متخطياً أسماء كبيرة حققت إنجازات عديدة على الصعيد الأفريقى وتوجت بأمم أفريقيا، مثل الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب حينئذ مقابل 80 ألف يورو، وجمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بـ 55 ألف يورو، وجيرنوت روهو المدير الفني لمنتخب نيجيريا بـ49 ألف يورو، وألان جيريس مدرب تونس بـ 25 ألف يورو، وكواسى أبياه مدرب غانا بـ25 ألف يورو.