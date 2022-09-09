شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما تسبب معسكر كرواتيا فى رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئا، وغالبا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أحمد الشيخ، لاعب الأهلي الأسبق، تفاصيل وأسرار خلال تواجده فى القلعة الحمراء، موضحاً أن عدم مشاركته مع الفريق بشكل مُنتظم فترات طويلة رغم اجتهاده فى التدريبات جعله يستفسر عن سر هذا التجاهل.

وقال الشيخ فى تصريحات سابقة، "عقدت جلسة مع كارتيرون المدير الفني الأسبق للأهلي، شرحت له ما حدث معى فى الموسمين الماضيين، وطالبته بعدم تكرار تلك الأشياء، وهو ما اتفق معى فيه وقال لى نصاً، "بالفعل أنت لم تحصل على فرصتك وستحصل عليها معى خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف الشيخ، "فى معسكر الأهلي بكرواتيا وجدت أن الأمر لم ولن يتغير كثيراً، فلم أحصل على أى فرصة فى المباريات الودية، وظهر لى الاعتماد على عناصر بعينها، تحدثت مع كارتيرون وقلت له إنه من الواضح أننى خارج حساباته، وطالبته بحسم موقفى والسماح لى بالرحيل حال عدم وجودى ضمن حساباته الفنية، على أن يتم الأمر بشكل سريع حتى أتمكن من الانتقال لناد آخر محترم.

وتابع الشيخ، "لم يرد علىّ فى وقتها ولكن بعد أسبوع أبلغنى محمد فضل مدير إدارة التعاقدات وقتها بأن هناك مرونة فى ملف تجديد إعارتى بالموسم الجديد، وأن هناك عدة أندية ترغب فى ضمي".