تشكيل الهلال المتوقع للزمالك .. دياز يدفع بالقوة الضاربة في غياب كنو

محمد اسماعيل - القاهرة - ستقر الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال السعودي بصورة كبيرة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الزمالك مساء اليوم مساء اليوم الجمعة.

ويلتقي الزمالك شقيقه الهلال السعودي على ستاد "لوسيل" بقطر عند تمام الساعة 08:00 مساءً في مباراة كأس سوبر لوسيل الودي.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية السعودية" فإن المدرب قرر الدفع بالقوو الضاريو في مقدمتهم الرباعي جوستافو كويلار وأوديون إيجالو وموسي ماريجا وأندريه كاريلو في الهجوم.

ويغيب اللاعب محمد كنو عن التشكيل الأساسي وذبك عقب تلقي مجلس إدارة نادي الهلال موافقة رسمية بمشاركة لاعبه الموقوف في المباراة.

التشكيل المتوقع للهلال في مباراة الزمالك:

حارس المرمي: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد - على البليهي - محمد جحفلي - ياسر الشهراني.

الوسط: جوستافو كويلار - أندريه كاريلو - سلمان الفرج .

الهجوم : أوديون إيجالو - موسي ماريجا - سالم الدوسري .