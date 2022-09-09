رسميًا.. رابطة الدوري الإنجليزي تحسم مصير الجولة السابعة بعد وفاة إليزابيث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" ظهر اليوم الجمعة تأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة بشكل رسمي، لحين إشعار آخر، بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عامًا، ومن المقرر أن تتجمد الأنشطة والفعاليات في بريطانيا خلال الأيام المقبلة، حدادًا على الوفاة.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترت، أعلنت فيه تأجيل مباريات الجولة كاملة، دون الكشف عن موعد إقامتها.

وأوضحت الرابطة "احترامًا لروح الملكة، سيتم تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي".

وأضافت "سيتم خلال فترة الحداد الكشف عن مواعيد إقامة مباريات الجولة".

من جانبه، قال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة، في البيان "نود أن نشيد نحن وأندينا بالملكة إليزابيث، لقد كانت مصدر إلهام وتركت وراءها إرثًا لا يُصدق".

وتابع "هذا وقت حزين للغاية ليس فقط لبريطانيا، ولكن أيضًا لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ونحن نشترك مع كل أولئك في الحداد على رحيلها".

وكان من المقرر أن تقام مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على مدار أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بعد انقضاء 6 جولات.