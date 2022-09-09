تنس طاولة .. دنيا مشرف تهزم هنا جودة وتصعد لنهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهت دينا مشرف على آمال زميلتها الأصغر هنا جودة في الوصول إلى نهائي بطولة أفريقيا لتنس الطاولة التي تقام في الجزائر وهزمتها في نصف نهائي البطولة.

وحولت مشرف تأخرها بشوط إلى فوز 4-1 لتصعد إلى نهائي أفريقيا وتنتظر مواجهة مريم هضيبي أو يسرا حلمي طرفا المباراة الأخرى.

وكانت جودة قد فازت بذهبية الفرق مع منتخب مصر وزوجي السيدات وزوجي المختلط مع زميلها محمد البيلي قبل أن تخسر الميدالية الرابعة.

وسيطرت مصر على بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بالفوز بجميع المنافسات للرجال والسيدات وضمان الفوز بفردي السيدات في انتظار فردي الرجال.