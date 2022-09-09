تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام الهلال في كأس لوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

استقر البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، بصورة كبيرة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الهلال السعودي مساء اليوم الجمعة.

ويلتقي الزمالك شقيقه الهلال السعودي على ستاد "لوسيل" بقطر عند تمام الساعة 08:00 مساءً في مباراة كأس سوبر لوسيل الودي.

وعلم مراسل "الخليج 365" أن فيريرا معجب بقدرات إبراهيما نداي، المنضم حديثًا إلى صفوف الزمالك، ويدرس الدفع به ضمن التشكيل الأساسي.

إلا أن المدرب لم يحسم قراره في هذا الأمر، وقد يشرك محمد أشرف "روقا" كلاعب ثالث في وسط الملعب، بجوار إمام عاشور ومحمد عبدالغني.

التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الهلال:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح، إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، محمد عبدالغني، سيد نيمار.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، سيف الجزيري.