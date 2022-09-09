نجم ليفربول السابق يكشف سبب تراجع مستوى محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

برر جون بارنز، نجم ليفربول السابق، تراجع مستوى محمد صلاح، نجم الريدز، مع انطلاقة الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، مشيرًا إلى أن الفريق يلعب بطريقة جديدة هذا الموسم أثرت على أداء النجم الدولي المصري.

وسجل صلاح 3 أهداف فقط في 8 مباريات خاضها مع ليفربول في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، منها 2 في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالمقارنة مع انطلاقة الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن صلاح كان قد سجل 5 أهداف في الجولات الست الأولى.

ويمر ليفربول بفترة سيئة، إذ يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 18 ممكنة.

كما تلقى ليفربول هزيمة ثقيلة على يد نابولي بنتيجة 1-4 في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال جون بارنز، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو"، اليوم الجمعة، "محمد صلاح لم يسجل العديد من الأهداف كما اعتاد، لكنه أيضًا يلعب ضمن طريقة لعب جديدة".

وأضاف بارنز، الذي لعب في صفوف ليفربول في الفترة من 1987 حتى 1997، "الطريقة التي يلعب بها نونيز تختلف عن طريقة لعب فيرمينو وماني، يجب أن يعتاد اللاعبون على هذا النظام".

وتابع "خط هجوم ليفربول مع نونيز سيلعب بشكل مختلف قليلًا، لذا سيتطلب الأمر بعض التعود، كما حدث مع ماني ولويس دياز من قبل".

واختتم النجم الإنجليزي السابق تصريحاته بالقول "صلاح لم يبدأ الموسم بالشكل الذي كان يتمناه، لكني متأكد أنه سيقدم أداءً جيدًا في الفترة المقبلة، بالطبع أراه يتحسن. إنه لاعب رائع".