مرتضى منصور يتحدث عن مباراة الهلال ويوجه رسالة لرئيس الاتحاد القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن فريقه لا يخشى الهلال السعودي، منافسه في مباراة كأس سوبر لوسيل المقرر إقامتها اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه سيؤجل الكشف عن مفاجآت لما بعد المباراة، حفاظًا على تركيز لاعبيه.

ويلعب الزمالك ضد شقيقه الهلال على ستاد "لوسيل" بقطر عند تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، في بطولة "كأس سوبر لوسيل" الودية.

ويدخل الزمالك المباراة بصفته بطل الدوري المصري في موسمه الماضي، فيما يلعب الهلال كونه توج بلقب الدوري السعودي.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة ناديه في الساعات الأولى من صباح اليوم، "لدينا أمل كبير أن يعود الزمالك بكأس سوبر لوسيل من قطر، نواجه فريقًا كبيرًا هو الهلال، بطل السعودية وآسيا، ولديه أفضل اللاعبين سواء محليين أو أجانب".

لكنه أضاف "لا نخشى الهلال، نثق في قدرات لاعبينا، ولاعبونا لديهم ثقة في قدراتهم وقدرات مدربهم".

وأوضح "كثيرون حذروني من سفر أبنائي إلى قطر مع الفريق، وهددوني بصور قنابل، لكني قررت أن يسافر أحمد مرتضى مشرفًا على البعثة، ومعه أمير المشرف على الكرة، لأن لدي إيمان بالله".

وتابع مرتضى منصور "أشكر الشيخ حمد بن خليفة ودولة قطر على حسن الاستقبال، كذلك نشكر الشعب القطر على حسن المعاملة".

وواصل "هناك أمور كثيرة مفاجئة حدثت خلال الـ48 ساعة الماضية، لن أكشف عنها إلا بعد مباراة الهلال كي لا أؤثر على تركيز اللاعبين".

وفي سياق آخر، كشف رئيس الزمالك قائلًا "لا أتدخل في اختيار الصفقات، جيسفالدو فيريرا هو من يختار، وبالفعل اختار أفضل اللاعبين".