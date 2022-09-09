الامارات | اشتباكات تحول نهائي كأس العرب بين المغرب والجزائر إلى حلبة مصارعة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت مباراة المنتخب الجزائري وضيفه المغربي في نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة، الخميس، إلى حلبة للمصارعة الحرة واشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، بعد لحظات من فوز الجزائر بركلات الترجيح 4-2 (الوقت الأصلي 1-1).

واتسمت المباراة بالندية والإثارة وكان المغرب على بعد دقيقة واحدة من الفوز بعدما تقدم بهدف محمد أرشيدي في الدقيقة 52، إلا أن الجزائريين أدركوا التعادل في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب شحيمة.

وبعد المباراة رصدت الكاميرات عراكاً طويلاً بين اللاعبين كاد أن يتطور لولا تدخل العقلاء لإيقاف اللاعبين الصغار.