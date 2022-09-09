«نيللى» .. مؤمن زكريا يعلن وصول مولدته الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - استقبل مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، اليوم الخميس، مولودته الجديدة.

ونشر مؤمن زكريا صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة تحمل اسم "نيلى".

وكانت زوجة مؤمن زكريا أعلنت فى وقت سابق أنهم فى انتظار مولودة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وحل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

ما هو مرض مؤمن زكريا؟

وتصدر مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق محركات البحث في جوجل بعد أن ظهر مساء أمس الاثنين مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة «دي إم سي» الفضائية، وتحدث زكريا عن اخر تطورات حالتة الصحية.

مرض مؤمن زكريا هو «التصلب الجانبي الضموري» في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل 2 مليون، وينتقل هذا الضمور من العضلات إلى الأعصاب، ويفقد الجسم السيطره على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الانسان وجميع حواسه حتى النطق، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.