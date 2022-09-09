شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو يغادر إلى مانشستر 18 أكتوبر للمشاركة فى الجائزة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب التايكوندو إلى مانشستر يوم 18 أكتوبر المقبل للمشاركة فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام فى الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر.

وكان منتخب التايكوندو قد شارك فى الجائزة الكبرى التى أقيمت بباريس، وشارك فيها بثلاثة لاعبين هم سيف عيسى، وشهد سامى، بالإضافة إلى أحمد الراوى، بقيادة محمد مجدى مدرب المنتخب، ومحمد السيد المدرب العام، ورافقهم محمد عجيزة المشرف على المنتخب الأول.

وشهدت البطولة خروج سيف عيسى من الدور ربع النهائى، وشهد سامى وأحمد الراوى ودعا المنافسات من دور الـ32، حيث تعرض الراوى للإصابة فى العضلة الخلفية.