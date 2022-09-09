شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدرس إقامة معسكره المغلق بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر إقامة معسكره المغلق، الذى ينطلق يوم 12 سبتمبر الجارى فى الإسكندرية، على أن يتخلله مباراتان وديتان يومى 21 و25 من نفس الشهر.

ويرى محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن البطولة العربية الأخيرة التى خسر المنتخب لقبها أمام السعودية فى المباراة النهائية، شجعت العديد من اللاعبين المحترفين لطلب الانضمام للمنتخب، وحمل ألوان مصر فى المحافل العربية والعالمية.