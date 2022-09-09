شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام إيهاب جلال فى 274 مباراة قبل تولى مسئولية تدريب المصرى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي المصري من المدربين المخضرمين في الدوري العام، بعدما تولى تدريب 9 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبى تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني فى فترة سابقة.

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي لمدة موسم واحد اعتبارًا من مطلع الموسم الكروى المقبل 2023/2022.



ايهاب جلال

وجاءت أبرز أرقام مسيرة إيهاب جلال كالتالي:

ـ السن: 55 سنة

ـ تولى تدريب: 9 أندية

"الزمالك ـ بيراميدز ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ إنبي ـ مصر المقاصة ـ أهلي طرابلس ـ كهرباء اسماعيلية ـ تليفونات بني سويف"

ـ خاض: 274 مباراة

ـ فاز فى: 133 مباراة

ـ تعادل فى: 67 مباراة

ـ خسر: 74 مباراة

مع منتخب مصر

ـ خاض: 3 مباريات

ـ فاز في مباراة واحدة أمام غينيا بنتيجة: 1/0

ـ خسر في مباراتين:

الأولى رسمية أمام أثيوبيا بنتيجة: 2/0

الثانية ودية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة: 4/1