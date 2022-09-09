شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى شامل للاعبى الإسماعيلى قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدى باز، رئيس الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، أن لاعبى الفريق سيخضعون لفحص طبي شامل قبل انطلاق فترة الإعداد استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد. ومن المقرر أن تشمل التحاليل فحوصات طبية عامة والجهاز العضلي الهيكلي لتقديم تقرير مفصل عن كل لاعب.

يأتى ذلك كإجراء روتيني من أجل تعريف الجهاز الفني الجديد المقرر توليه المسئولية بكل صغيرة وكبيرة عن الفريق من حيث الصعيد الطبي.

وكان الإسماعيلي قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 11 يومًا بعد إنتهاء منافسات المسابقة المحلية لالتقاط الأنفاس قبل بدء فترة الإعداد.

من ناحية أخرى، دخل مسئولو البنك الأهلى فى مفاوضات مع الإسماعيلى لضم اللاعب أحمد مدبولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعد أحمد مدبولى من أفضل العناصر في فريق الإسماعيلى الموسم الماضى، المساهمة فى حصد عدد كبير من النقاط، حيث شارك فى 34 مباراة وأحراز 5 أهداف.