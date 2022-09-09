شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة عمر عصر فى نصف نهائى البطولة الأفريقية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عمر عصر، لاعب منتخب تنس الطاولة رجال، اليوم الجمعة، منافسات نصف نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر، بعدما توج منتخبا الرجال والسيدات بالذهبيات، وذهبية الزوجى المختلط وذهبية الزوجى رجال وذهبية الزوجى سيدات.

ومن المقرر أن يلتقى عمر عصر مع منافسه بطل الجزائر مهدى بولوسة فى الواحدة و15 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة، لحسم المتأهل لنهائى البطولة.

وتأهل عمر عصر لنصف النهائي بعد الفوز على لاعب نيجيريا اوموتايو بنتيجة 4/2 ، بينما تأهل بولوسة بالفوز على محمد البيلى لاعب المنتخب الوطنى 4/0.