شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تواجه هنا جودة فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقى هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة مع دينا مشرف لاعبة المنتخب أيضا اليوم الجمعة فى مواجهة مصرية خالصة بنصف نهائي منافسات فردى السيدات فى البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر.

وتغلبت هنا جودة على لاعبة الكاميرون بنتيجة 4/0 فى ربع النهائي، بينما تأهلت دينا مشرف إلى نصف النهائى بالفوز على لاعبة تونس بنتيجة 4/0 أيضا، على أن تلتقى اللاعبتان فى مواجهة مصرية خالصة.

وضمن منتخب تنس الطاولة، تحقيق ميداليتين ذهبيتين فى منافسات الزوجى بالبطولة الإفريقية بعد تأهل الزوجى محمد البيلى ومحمد شومان للنهائي أمام الثنائى المصرى أيضا أحمد صالح وخالد عصر، وبالتالى ضمنت مصر ذهبية.

الذهبية الثانية بتأهل الزوجى هنا جودة وآلاء يحيى للنهائي فى مواجهة الثنائي المصرى مريم الهضيبى ويسرا حلمى.