شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يثير الجدل في اختيار التشكيل الأفضل بالجولة بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت من أيام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الكروي الجديد 2022-2023 والتي شهدت بعض المفاجآت وشهدت أيضا تألق بعض اللاعبين على المستوى الفردي.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عن التشكيل الأمثل والأفضل لمباريات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا والتي أقيمت منافساتها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وشهد التشكيل غياب كامل لجميع اللاعبين العرب على رأسهم المصري محمد صلاح والذي خسر رفقة فريقه ليفربول أمام نابولي بنتيجة 4-1 في مباراة لم يقدم فيها النجم المصري ما يشفع له ولفريقه لتحقيق نتيجة إيجابية.

غياب العرب عن التشكيل

كما شهد التشكيل أيضا غياب النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي حث تعرض البلوز لهزيمة مفاجئة أمام دينامو زغرب بهدف نظيف في الجولة الأولى.

أما رياض محرز فلم يشارك في فوز مانشست رسيتي على إشبيليه إلا في 12 دقيقة فقط في نهاية المباراة حيث اكتسح السيتي نظيره الإسباني بنتيجة 4-0.

غياب هالاند ونجوم باريس سان جيرمان عن التشكيل

كما خلت التشكيلة من العديد من النجوم الكبار أمثال إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في مفاجأة نارية بالإضافة أيضا لتغيب كل من ثلاثي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.

تشكيل الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب).

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز (مانشستر سيتي)، لوبادي أباكار سيلا (كلوب بروج)، أليخاندرو جريمالدو (بنفيكا).

خط الوسط: ماريان شيفد (شاختار دونيتسك)، ماركوس إدواردز (سبورتنج لشبونة)، محمد قدوس (أياكس أمستردام)، بيوتر زيلينسكي (نابولي)، ليروي ساني (بايرن ميونخ).

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).