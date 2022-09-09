شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة تفصل بايرن ميونخ من معادلة رقم ريال مدريد بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -



اقترب فريق بايرن ميونخ الألماني من تحطيم الرقم القياسي الخاص بفريق ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما استطاع الفريق الألماني تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميلان بأولى مبارياته بالبطولة.

بايرن ميونخ يفوز على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

ونجح بايرن ميونخ في حصد أول ثلاث نقاط له بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على إنتر ميلان بهدفين مقابل لا شئ ضمن منافسات المجموعة الثالثة وذلك بعدما حل الفريق البافاري ضيفا على نظيره الإيطالي يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لشبكة الإحصائيات الشهيرة، أوبتا، فإن فريق بايرن ميونخ اقترب من تحطيم رقم قياسي حققه ريال مدريد في مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة الماضية.

بايرن ميونخ يقترب من تحطيم رقم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وأكدت الشبكة بأن ريال مدريد نجح في عدم الخسارة خلال 30 مباراة متتالية منذ عام 2012 وحتى 2017 خلال منافسات دور المجموعات، وهو الأمر الذي اقترب من تحقيقه الفريق البافاري.

وينقص بايرن ميونخ مباراة واحدة على تحقيق رقم ريال مدريد الخاص بسلسلة اللا هزيمة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح الفوز على إنتر ميلان الأخير هو اللقاء رقم 29 الذي لم يخسر به بايرن ميونخ.

ريال مدريد يفوز على سيلتك

يذكر أن ريال مدريد قد نجح مؤخرا في تحقيق الفوز على سيلتك الأسكتلندي في أولى مبارياته أيضا بدوري أبطال أوروبا، حيث تفوق ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره الأسكتلندي يوم الثلاثاء الماضي.