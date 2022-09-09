الإيطالي لويجي راندازو ينضم لكتيبة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، عن انضمام الإيطالي لويجي راندازو لصفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد الذي يستمر لمدة موسم واحد.

وكان المحترف الإيطالي قد وصل الى القاهرة، وخضع للكشف الطبي، وأنهى النادي كافة الأمور الخاصة بعقده الذي وقعه اليوم لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

ويأتي التعاقد مع اللاعب الايطالي في إطار جهود مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم صفوف فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر، خاصة على صعيد التدعيم باللاعبين المحترفين.