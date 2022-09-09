شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخطط لخفض معدل أعمار الفريق قبل بداية الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسؤولو المقاولون العرب خفض معدل أعمار الفريق بداية من الموسم المقبل، لرفع مستوى الأداء وتدعيم الفريق ببعض العناصر الشابة القادرة على مواجهة ضغط المباريات، بهدف تحسين وضع الفريق فى الموسم المقبل بعد معاناة ذئاب الجبل في دوري الموسم الماضي، وترقبه حتى الجولة الأخيرة لحسم مصيره من البقاء في المسابقة المحلية.

وكانت إدارة المقاولون العرب قد وجهت أمس الشكر لـ 5 لاعبين، لتعلن بذلك انتهاء علاقتهم بالفريق، حيث تم فسخ التعاقد مع باسم علي بالتراضي، بينما رفضت إدارة النادي التجديد لكل من، محمود عبد العزيز ومحمد سمير، كما تم رفض تجديد إعارة الثنائي أحمد علي وكذلك محمود عزت.

من جانبه، كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن ناديه مازال يفاضل بين إقامة المعسكر داخل أو خارج مصر في منتصف سبتمبر الجاري، وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن النادى مازال يفاضل بين الأمرين.

وأكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أن الفريق سيبدأ معسكره 15 من الشهر الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، وقال صلاح خلال مداخلة إذاعية، "شوقي غريب مستمر مع الفريق، وسيتم عقد جلسة معه ومحمد عادل مدير الكرة، من أجل مناقشة تطورات المرحلة المقبلة".