شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودى يتفوق على الزمالك فى القيمة التسويقية قبل مواجهة كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك في الثامنة مساء الجمعة، مع الهلال السعودى على استاد لوسيل في قطر، في إطار مباراة كأس لوسيل على لقب كأس السوبر المصرى السعودى.

يشارك الزمالك فى كأس لوسيل بصفته بطل الدورى المصرى الممتاز خلال النسخة الأخيرة، فيما يلعب الهلال السعودى المباراة باعتباره بطل دوري المحترفين السعودي.

الهلال يتفوق على الزمالك تسويقيا

ويتفوق فريق الهلال السعودى على الزمالك في القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة بطل السعودى 60.92 مليون يورو، في حيت تبلغ قيمة بطل مصر 17.23 مليون يورو.

ويعد البرازيلي ماتيوس بيريرا صانع ألعاب الهلال هو أغلى اللاعبين في المباراة بقيمة 11 مليون يورو، يليه ميشائيل ديلجادو بقيمة 8.5 مليون يورو، ثم موسى ماريجا بـ7.5 مليون يورو، ثم جوستافو كويلار بـ5 ملايين يورو، ولوسيانو فيتو 4 ملايين يورو.

بينما يعلتى محمود حمدى الونش وأحمد سيد زيزو صدارة الأغلى في الزمالك بقيمة 2 مليون يورو، يأتي خلفهم يوسف أوباما وأحمد فتوح بقيمة مليون ونصف يورو، ثم محمود علاء بمليون و200 ألف يورو.

ويختتم الفارس الأبيض استعداداته للمباراة بخوض مرانه على الملعب الذى سيحتضن اللقاء، وذلك بعدما وصلت بعثة الفريق إلى قطر صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة، وخاض الفريق مران استشفائي بعد الوصول إلى قطر لفك العضلات والتغلب على اجهاد اللاعبين بعد رحلة السفر.