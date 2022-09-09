شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي فى كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي فى كأس لوسيل هو الثامنة مساء اليوم، الجمعة، حيث يلتقي بطلا مصر والسعودية فى مواجهة قوية باستاد لوسيل الذى سيستضيف نهائي كأس العالم لمونديال 2022 بقطر.

ويحصل الفريق الفائز على اللقب على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح للمباراة قبل انطلاقها كونها مباراة دولية ودية، وخاض فريق الزمالك تدريبين فى قطر بعدما وصلت البعثة مساء الأربعاء وخاض اللاعبون تدريبا استشفائيا على ملعب "الإرسال" بمنطقة الدفنة (أحد الملاعب المخصصة للتدريب في نهائيات كأس العالم)، ثم خاض الفريق تدريبه النهائي أمس، الخميس، باستاد لوسيل الذى سيستضيف اللقاء.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية، خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي، خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار"، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.