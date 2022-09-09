شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حراس المرمى يتصدرون المشهد فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف حراس المرمى، المشهد في موسم الانتقالات الصيفية القائم، استعداداً للموسم الجديد، حيث حسم البعض وجهتهم في الفترة المقبلة، سواء بالالتحاق بنادي جديد، أو تجديد عقودهم مع فرقهم الحالية، بعد تألقهم في الموسم الماضي.

ونجح فريق فاركو في الحصول على خدمات محمد صبحي حارس مرمى الفريق، بعدما سدد الشرط الجزائي في عقده مع الزمالك، ليستمر صبحي في حماية عرين فاركو في الموسم الجديد.

كما سدد فيوتشر، الشرط الجزائي في عقد جنش أيضاً ليحصل على خدماته بشكل نهائي ويستمر الحارس المخضرم في حماية عرين فيوتشر لموسم جديد.

ومدد بيراميدز تعاقده مع أحمد الشناوي حارس المرمى، وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه في الموسم الماضي، بينما وقع محمد أبو جبل على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

وانتقل المهدي سليمان إلى الاتحاد السكندري ليتولى حماية عرين زعيم الثغر خلال الموسم المقبل، بينما يظل موقف محمود جاد حارس مرمى إنبي غامضاً في ظل رغبة ناديه في بيعه للأعلى سعراً، بينما رفع طلائع الجيش سعر محمد بسام إلى 15 مليون جنيه.