شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب وسلمى هاني تتأهلان إلى ربع نهائي بطولة هيوستن للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائى، نور الطيب وسلمى هاني، إلى الدور ربع النهائى ببطولة هيوستن، التى تسضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 6 إلى 11 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفازت نور الطيب في مباراة دور الـ 16 على منافستها الأمريكية أوليفيا كلاين بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-5, 11-2.

بينما فازت سلمى هاني على مواطنتها نادين شاهين بنتيجة 3ـ2، في مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 9-11, 11-7, 10-12, 11-9.

بينما ودعت هنا رمضان البطولة من دور الـ 16 بعد خسارتها أمام منافستها الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-5, 11-4.

يذكر أن الثنائي المصري، نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً وكذلك روان العربي، لاعبتي وادي دجلة، كانتا أول المتأهلين إلى ربع النهائي لتحجز مصر 4 مقاعد في هذا الدور.