شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضاته مع دجلة بشأن الدبيس ورشدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع نظرائهم في وادي دجلة من أجل التعاقد مع الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، باعتبارهما من اللاعبين المميزين والقادرين على تقديم الإضافة للأهلي في الموسم المقبل، لاسيما وأن الأهلي حصل على موافقة الثنائي المتواجد حاليا في معسكر المنتخب الأولمبي ويعكف على حسم الصفقة مع مسئولي وادي دجلة.

كما يتفاوض الأهلي مع وادي دجلة على ضم ثلاثة لاعبين آخرين من ناشئي دجلة في الوقت الحالي وهم، أحمد زعلوك وأحمد خالد كباكا وياسين عاطف، من أجل تدعيم فرق قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء في الفترة القادمة، باعتبارهما من الأسماء المتألقة في قطاع الناشئين.