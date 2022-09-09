تقارير: مدرب الأهلي الجديد وقع عقدا مع النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكدت تقارير إعلامية سويسرية، قيام المدير الفني المخضرم مارسيل كولر بالتوقيع مع النادي الأهلي، ليتولى مهمة تدريب الفريق.

وحسب ما ذكرته صحيفة "بليك" السويسرية، فإن كولر عاد للتدريب بعد توقف استمر عامين، حيث وقع عقدا مع الأهلي لم يتم تحديد مدته.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المحطة التدريبية الثامنة لكولر صاحب الـ61 عاما، والأولى منذ رحيله عن بازل السويسري عام 2020.

الصحيفة سلطت الضوء على أن كولر يسير على خطى مواطنه رينيه فايلر، الذي درب الأهلي بين 2019 و2020.

وكانت إدارة الأهلي أعلنت مؤخرا توجيه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش عقب خسارة لقبي الدوري وكأس مصر.