شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لحصد كأس لوسيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا بكل قوته لخوض كأس لوسيل أمام الهلال السعودى فى المواجهة التى ستجمعهما مساء اليوم فى العاصمة القطرية الدوحة.





ويرصد الخليج 365 كيفية استعداد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي فى التقرير التالى: تعليمات خاصة من فيريرا لزيزو والجزيرى

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه عدد من التعليمات للثنائي أحمد سيد زيزو، والتونسي سيف الدين الجزيري خلال المران الأول الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة على ملعب "الإرسال" بمنطقة الدفنة (أحد الملاعب المخصصة للتدريب في نهائيات كأس العالم)، استعداداً لمباراة الهلال بطل الدوري السعودي في كأس لوسيل.

وقام فيريرا بالحديث مع الثنائي خلال المران وأكد على ضرورة تنفيذ بعض الأمور الفنية والخططية التي يسعى لتنفيذها خلال مباراة الهلال القادمة.





التسلح بثقة حصد الدورى للموسم الثانى على التوالى

كما يتسلح لاعبو الزمالك بالثقة خاصة بعد النجاح هذا الموسم فى حصد لقب الدورى و الإحتفاظ به للموسم الثانى عالتوالى وسط تألق اللاعبين الشباب و الأساسيين .





تجهيز المحترفان الجدد نداى و الوردى

كما شارك الثنائي السنغالي إبراهيما نداي، والمغربي زكريا الوردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الأول الذي أقيم م بالعاصمة القطرية الدوحة على ملعب "الإرسال" بمنطقة الدفنة لتجهيزهم استعداداً لمباراة الهلال بطل الدوري السعودي في كأس لوسيل.

وخاض نداي والوردي المران كاملاً وظهرا الثنائي بحالة فنية وبدنية جيدة استعداداً للظهور الأول في المباراة المقبلة في كأس لوسيل.