شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك واتحاد جدة الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصرى السعودى قبل كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك فى الثامنة مساء الجمعة، مع الهلال السعودى على استاد لوسيل فى قطر، فى إطار مباراة كأس لوسيل على لقب كأس السوبر المصرى السعودى.

يشارك الزمالك فى كأس لوسيل بصفته بطل الدورى المصرى الممتاز خلال النسخة الأخيرة، فيما يلعب الهلال السعودى المباراة باعتباره بطل دورى المحترفين السعودي.

بطولة كأس السوبر المصرى السعودى كانت تقام كل عام على مباراتين، تجمع الأولى بين بطل كأس مصر وبطل كأس خادم الحرمين، وتجمع الثانية بين بطل الدورى المصرى وبطل الدورى السعودى، وهو ما حدث فى عامى 2001 و2003، قبل أن تكون مباراة واحدة وكل فترة حسب الاتفاق بين الاتحادين، فتم إقامتها عام 2018، وهذا العام.

الزمالك واتحاد جدة في الصدارة

ويعد فريق الزمالك واتحاد جدة هما الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصرى السعودى بلقبين لكل فريق، حيث توج الزمالك في 2003 و2018، بينما توج اتحاد جدة بلقبى2001 و2003، بينما حسم الهلال لقب السوبر مرة واحدة على حساب الإسماعيلى.

وستكون مباراة الجمعة بين الهلال السعودى والزمالك هي المواجهة السادسة بين الأندية المصرية والسعودية على لقب السوبر، ويأمل الزمالك في الانفراد بصدارة الأكثر تتويجا بحصد اللقب الثالث على حساب الهلال الذى يبحث عن اللقب الثانى.

واختار البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وتضم كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدى " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغنى - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافى – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردى - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداى - سيف الجزيرى - يوسف أسامة نبيه.