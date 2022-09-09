شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يعقد اجتماعاً مع معاونيه الأحد المقبل لمناقشة مصير المعسكر الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا مع جهازه المعاون بعد غدًا الأحد، للاستقرار على خطة المعسكر الثاني الذي ينطلق بعد أيام، وتحديد خارطة العمل والاستقرار على القائمة النهائية للمعسكر بعد انضمام لاعبي الزمالك وفيوتشر والمحترفين.

واختتم المنتخب الأولمبي معسكره الأول الذى انطلق يوم 2 ديسمبر الجاري، أمس الخميس، بعد أسبوع من العمل المتواصل للمدرب البرازيلي ميكالي ومعاونيه وعلى رأسهم الثنائي وائل رياض وعصام الحضري.

ووضع ميكالي 50 لاعبا في قائمة الاحتياط للمعسكر الثاني للمنتخب الأولمبي، تمهيدًا لضم مواهب جديدة حال التراجع عن لاعبين ضمن القائمة التي تواجدت بالمعسكر التجريبي الذي أقيم الأسبوع الماضي بالإسكندرية.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي في المعسكر الأول كلا من: "حراسة المرمى: حمزة علاء- على الجيري- يوسف نادر- على نادر، الدفاع: عبدالله عادل- ياسين مرعي- أسامة الجزار- إسلام المزين- محمد سمير- خالد عوض- كريم محمد- عبدالرحمن رشدان- هشام شعبان- إياد العسقلاني- محمد أشرف بكري، الوسط: أحمد نادر حواش- وليد فرج- مصطفى سعد «ميسي»- محمود صابر- عماد ميهوب- زياد فرج- محمد شحاتة- عبدالغني محمد- على زعزع- مودي ناصر- عمر فايد، والهجوم: أحمد سيد غريب- أسامة فيصل- أحمد عبدالرحيم إيشو- عبدالرحمن عاطف أجويرو".