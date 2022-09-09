شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه للسعودية لأداء مناسك العمرة بعد مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة فريق الزمالك إلى السعودية عقب الانتهاء من مواجهة الهلال السعودى، التى ستجمعهما فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة على استاد لوسيل فى قطر، من أجل أداء اللاعبين العمرة.

ويؤدى أفراد بعثة الزمالك مناسك العمرة قبل العودة والاستعداد لمواجهة إيليكت التشادى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتي تقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 18 من الشهر الجارى فى الكاميرون، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 من الشهر ذاته فى مصر.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة الهلال كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية، خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي، خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار"، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.