شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير كهربا بعد إعلان اسم المدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو النادي الأهلي مصير محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، فور إعلان اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الأهلي في الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، لاسيما أن مصير اللاعب لا يزال غامضا ويترقب اللاعب تحديد موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن الأهلي.

وقرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل حسم كل الملفات العالقة داخل القلعة الحمراء والتي تخص فريق الكرة، لحين حسم ملف المدير الفني الجديد، باعتبار أن غالبية القرارات المتعلقة بالفريق الأول تحتاج استطلاع رأي الجهاز الفني الجديد، وهو ما يترقبه اللاعب لحسم موقفه النهائي مع الأهلي في الموسم الجديد.

ويُجهّز الجهاز الإداري للنادي الأهلي تقريراً شاملاً عن منافس الفريق في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يُراقب الجهاز الإداري مباراتي إتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة، حيث سيلعب الأهلي مع الفائز منهما في دور الـ32 للبطولة القارية.

وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الجهاز الإداري للفريق تقريرا شاملا عن هاتين المباراتين من أجل تقديمه للمدرب الجديد للأهلي والذي سيتولى المسئولية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويرغب الأهلي في معرفة كافة التفاصيل الخاصة بمنافسه في دور الـ32 لدوري الأبطال حتى يكون على مائدة المدرب الجديد للأهلي الذي سيتولى المسئولية في غضون أيام خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز ، وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والفائز من مواجهة أتحاد المنستير والجيش الرواندي خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، علي أن تقام مباراة الأياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر.

ويستعد الاهلي لخوض معسكراً خارجي في هولندا خلال الفترة من 18 حتى 28 سبتمبر الجاري استعداداً للموسم الجديد الذي يستهله الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا وسيخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية في هذا المعسكر أبرزها وأولها ستكون أمام أيندهوفن الهولندي يوم 21 سبتمبر الجاري.