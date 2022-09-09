شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري الجديد يصل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني الجديد للاتحاد السكندرى اليوم، الجمعة، استعداداً لتوقيع العقود رسمياً مع الإدارة لقيادة سيد البلد فى الموسم الجديد من الدورى الممتاز.

ويضم الجهاز الفني للفريق السكندرى كريم بن سالم، مدرب مساعد ومخطط أحمال، ومحمد رشيد المكاوي، مدرب حراسة مرمى، ومن المقرر حسم تشكيل الجهاز الفني بشكل كامل عقب وصول مانولوفيتش ومساعديه والاجتماع مع لجنة الكرة خلال الساعات القادمة.

ويملك الصربي زوران مانولوفيتش الرخصة pro من الاتحاد الأوروبي، من مواليد 21 يوليو 1962، والمدرب الحالي لنادي سيمبا التنزاني والمدرب السابق لأندية الطائي السعودي، شباب بليوزداد الجزائري، الوداد المغربي، الهلال السوداني، بيرميرو دي اوغستو الأنجولي، الأهلي البحريني، تروفينسي البرتغالي، كابسكورب الإنجولي، والطائي السعودي.

من ناحية أخرى دخل حازم إمام دائرة ترشيحات الاتحاد السكندرى لتدعيم صفوف زعيم الثغر فى الانتقالات الصيفية الجارية بعد إعلانه انتهاء مشواره مع نادى الزمالك، مكتفياً بما قدمه من مجهودات مع القلعة البيضاء،ويرغب مسئولو سيد البلد فى الحصول على خدمات حازم إمام تحسباً لرحيل هشام فى انتقالات الصيف، لا سيما أن إمام يرتبط بعلاقة جيدة مع مسئولى زعيم الثغر.