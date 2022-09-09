شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندى في الكونفدرالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الثالثة عصر غداً السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يقام على ملعب سانت ماري بأوغندا.

ويختتم فريق فيوتشر تدريباته اليوم استعداداً للقاء المرتقب، ويضع علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، للمسات النهائية خلال تدريب اليوم، كما سيشرح للاعبين الخطة النهائية لمواجهة الفريق الأوغندي، ويحدد التشكيل الأساسي الذي من المقرر أن يخوض اللقاء، وشد علي ماهر على أهمية الحفاظ على نظافة الشباك وعدم استقبال أي أهداف، كما أشار أيضاً إلى ضرورة توزيع الجهد على الشوطين خاصة وأن المباراة ستقام في توقيت مختلف عن المواعيد المعتادة بالدوري المصري.

وحرص علي ماهر على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، لشرح أبرز عناصر الخطورة في الفريق الأوغندي والأخطاء التي يجب تجنبها، حيث تعد تلك المباراة بمثابة مباراة تاريخية لفيوتشر، الذي يقص شريط أول مشاركة أفريقية في تاريخه.

وكانت بعثة فيوتشر سافرت إلى أوغندا قبل موعد المباراة بـ 5 أيام، على متن طائرة خاصة، وذلك للتأقلم على الظروف المناخية ودرجات الحرارة والرطوبة، ويؤدي الفريق تدريباته في كمبالا في نفس موعد المباراة للاعتياد على اللعب في تلك الأجواء.