شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يواصل تدريباته المنفردة بالتتش استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد الشناوي قائد الأهلي، أداء تدريبات منفردة داخل ملعب التتش خلال الأيام الماضية من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد، بعد الحصول على راحة سلبية تخطت الشهر وفقا لقرار مجلس إدارة النادي الذي قرر منح قسطا من الراحة للاعبين الأساسيين في بداية شهر أغسطس الماضي، مع استكمال منافسات الدوري باللاعبين الناشئين ومجموعة اللاعبين العائدين من الإصابات.

ويرغب محمد الشناوي في العودة إلى مستواه الطبيعي الذي كان عليه في الفترة الماضية، وأن يصبح من أهم العناصر في صفوف المارد الأحمر كما كان يحدث من قبل، لاسيما أن مستوى الشناوي في الموسم الأخير لم يكن الأفضل في مسيرة قائد الأهلي.

ويُجهّز الجهاز الإداري للنادي الأهلي تقريراً شاملاً عن منافس الفريق في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يُراقب الجهاز الإداري مباراتي إتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة، حيث سيلعب الأهلي مع الفائز منهما في دور الـ32 للبطولة القارية.

وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الجهاز الإداري للفريق تقريرا شاملا عن هاتين المباراتين من أجل تقديمه للمدرب الجديد للأهلي والذي سيتولى المسئولية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويرغب الأهلي في معرفة كافة التفاصيل الخاصة بمنافسه في دور الـ32 لدوري الأبطال حتى يكون على مائدة المدرب الجديد للأهلي الذي سيتولى المسئولية في غضون أيام خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز ، وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والفائز من مواجهة أتحاد المنستير والجيش الرواندي خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، علي أن تقام مباراة الأياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر.