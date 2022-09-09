شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ ينحاز للزمالك أمام الهلال قبل مواجهة السوبر المصرى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك فى الثامنة من مساء الجمعة، مع الهلال السعودى على استاد لوسيل فى قطر، فى إطار مباراة كأس لوسيل على لقب كأس السوبر المصرى السعودى.

يشارك الزمالك فى كأس لوسيل بصفته بطل الدورى المصرى الممتاز خلال النسخة الأخيرة، فيما يلعب الهلال السعودى المباراة باعتباره بطل دورى المحترفين السعودي.

التقى الزمالك مع الهلال السعودى في 5 مباريات سابقة سواء رسميا أو وديا، قبل مواجهة مساء الجمعة في كأس السوبر المصرى السعودى، حقق الزمالك الفوز في 3 مواجهات وتعادل في واحدة وخسر مباراة واحدة أمام الهلال.

الهلال 2/ 0 الزمالك "دورى أبطال العرب" 2004

الزمالك 1 /1 الهلال "دورى أبطال العرب" 2004

الهلال 2 / 3 الزمالك "دورى أبطال العرب" 2004

الهلال 0 / 2 الزمالك "مباراة ودية" 2015

الهلال 1 / 2 الزمالك "كأس السوبر المصرى السعودى" 2018